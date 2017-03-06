Трамваи №№51, 60, 61 изменят маршрут с 4 сентября

Некоторые ограничения продлятся до 27 декабря.

На два дня, с 4 по 6 сентября, изменится движение трамвая №60. Из-за путевых работ по улице Маршала Казакова закрывается движение трамваев. Об этом сообщили в "Горэлектротрансе".

Трамвай проследует от конечной станции "Завод "Северная верфь" по действующей трассе до улице Маршала Казакова, далее по проспекту Стачек, Петергофскому шоссе, улице Десантников, улице Маршала Казакова до конечной "Ул. Маршала Казакова".

Также с 4 сентября, но уже до 27 декабря закрывается трамвайное движение по Светлановскому проспекту от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта.

Трамвай №51 проследует от проспекта Мечникова по действующей трассе до конечной станции "Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк".

Трамвай №61 пойдет от проспекта Культуры по действующей трассе до станции метро "Выборгская".

Ранее мы писали, что некоторые трамваи изменят маршрут в сентябре.

Фото: Piter.tv