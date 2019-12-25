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Некоторые трамваи изменят маршрут в сентябре
Сегодня, 9:12
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Некоторые трамваи изменят маршрут в сентябре

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Изменения коснутся трамваев №7, №24 и №65.

С ночи 2 сентября до ночи 30 сентября из-за производства ремонтных работ в зоне трамвайных путей  по проспекту Обуховской Обороны от набережной Обводного канала до к/ст "Невский завод" (без кольца) закрывается движение трамваев, сообщили в "Горэлектротрансе".

Трамвай №7 проследует от проспекта Солидарности по действующей трассе до конечной "Невский завод". Трамвай №24 проследует от станции метро "Рыбацкое" также до конечной "Невский завод". Маршрут №65 проляжет от конечной "Река Оккервиль" до Амбарной улицы, далее по Херсонской улице до Исполкомской улицы, далее ко проспекту Бакунина до конечной станции "Перекупной переулок". Обратно – по Перекупному переулку, Херсонской улице. Организована работа маршрута в выходные дни.

Ранее мы писали, что проезд по развязке КАД с Мурино ограничат почти на месяц.

Фото: Piter.tv

Теги: изменение маршрута трамвая, маршрут трамвая, петербург
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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