Некоммерческие организации сферы культуры Петербурга получат субсидии

Субсидию можно получить для проведения и организации определенных мероприятий.

В 2020 году на финансовое обеспечение социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджета Петербурга выделят 7,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Субсидии будут предоставлять на конкурсной основе для финансового обеспечения затрат, которые возникли в 2020 году. Их можно получить за организацию и проведение поэтических и литературных фестивалей, передвижной книжной выставки для детей-сирот и детей-инвалидов, церемонии вручения литературной премии за произведения для конкурса "Неизвестный Петербург", литературной премии им. Гоголя и так далее.

Проведение таких мероприятий поощряется, так как это способствует повышению общей культуры петербуржцев, вовлекает детей сирот и детей с ограниченными возможностями в культурную жизнь и способствует развитию современной литературы, пояснили в Смольном.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что бюджет города на будущий год не предусматривает субсидий на капремонт домов.

Фото: Новости Санкт-Петербурга/ Вконтакте