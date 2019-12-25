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Некоммерческие организации сферы культуры Петербурга получат субсидии
Сегодня, 10:53
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nadezhda_sib

Некоммерческие организации сферы культуры Петербурга получат субсидии

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Субсидию можно получить для проведения и организации определенных мероприятий.

В 2020 году на финансовое обеспечение социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджета Петербурга выделят 7,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Субсидии будут предоставлять на конкурсной основе для финансового обеспечения затрат, которые возникли в 2020 году. Их можно получить за организацию и проведение поэтических и литературных фестивалей, передвижной книжной выставки для детей-сирот и детей-инвалидов, церемонии вручения литературной премии за произведения для конкурса "Неизвестный Петербург", литературной премии им. Гоголя и так далее. 

Проведение таких мероприятий поощряется, так как это способствует повышению общей культуры петербуржцев, вовлекает детей сирот и детей с ограниченными возможностями в культурную жизнь и способствует развитию современной литературы, пояснили в Смольном. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что бюджет города на будущий год не предусматривает субсидий на капремонт домов. 

Фото: Новости Санкт-Петербурга/ Вконтакте 

Теги: культура, нко, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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