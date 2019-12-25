В суде определили причину некачественной уборке снега в Петербурге

Ряд компаний уличили в организации "снежного картеля", однако позже дело приобрело другой оборот.

В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти раскрыли причины некачественной уборки снега за последние годы в Северной столице.

Как удалось установить, ещё в 2019 году сотрудники УФАС уличили ряд компаний в организации "снежного картеля", который подозревался в присвоении контрактов на уборку города на несколько млрд рублей. Позже они же подали Комитету по благоустройству около 22 исков на сумму 312,2 млн рублей, не выплаченных за проведённую работу.

В результате Арбитражный суд принял решение отменить постановления УФАС по делу "картеля". Сейчас удовлетворены 6 из 22 исков на общую сумму 135 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том что районные администрации в Петербурге будут чаще проводить благоустройство.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга