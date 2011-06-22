Районные администрации в Петербурге будут чаще проводить благоустройство

Администрация города учитывала обращения горожан при формировании списка территорий, на которых повысят комфортность городской среды.

В Северной столице возросло количество районов, благоустройство в которых будет находиться в ведении местных администраций. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет о благоустройстве на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Калининского, Кировского, Курортного, Красногвардейского, Красносельского, Московского Невского, Петроградского, Пушкинского и Приморского районах города. В каждом из них будут проводиться работы по повышению комфортности городской среды, в том числе, по устройству уличного освещения.

Отмечается, что список территорий, которые ждёт благоустройство, формировался исходя из обращения горожан.

Ранее в Смольном рассказали о строительстве и реконструкции дорог в Приморском районе.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга