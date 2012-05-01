Нейросеть начнёт выявлять нарушения благоустройства в Петербурге с 1 июля

Система будет установлена на один из автомобилей ГАТИ.

С 1 июля в Северной столице начнёт работу мобильный комплекс нейросетевой аналитики, предназначенный для выявления нарушений благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба аппарате вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия.

Система будет установлена на один из автомобилей ГАТИ. Она сможет зафиксировать не только парковку на газонах и перегораживание машинами входов в здания и подъездов к контейнерным площадкам, но и поможет найти граффити и дефекты дорожного полотна.

Работу нейросети проверили в тестовом режиме ещё до проведения ПМЭФ-2023. В период с 1 по 17 июня было выявлено почти 300 нарушений.

Ранее мы сообщили о том, что на берегу Финского залива в Стрельне проходит второй этап благоустройства.

Фото: Правительство Петербурга