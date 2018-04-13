На берегу Финского залива в Стрельне проходит второй этап благоустройства

На пляже установили детскую и спортивную площадки, навесы, шезлонги, туалетные модули и кабины для переодевания.

В посёлке Стрельна проходит второй этап благоустройства общественного пространства на берегу Финского залива. На пляже установили детскую и спортивную площадки, навесы, шезлонги, туалетные модули и кабины для переодевания. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

Чиновник подчеркнул, что при приведении территории в порядок учитываются также потребности граждан с ограниченными возможностями здоровья.



В общей сложности до января 2024 года в Северной столице благоустроят 60 общественных пространств. Работы затронут парки и скверы, в частности, парк Авиаторов и сквер Раисы Штрейс на юге города.

Ранее итоги голосования за благоустройство подвели в Петербурге.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)