Итоги голосования за благоустройство подвели в Петербурге

В общей сложности своё мнение выразили 600 тыс. жителей Северной столицы.

Голосование за объекты благоустройства в Петербурге подошло к концу. Своё мнение в период с середины апреля по конец мая успели выразить по 10% от зарегистрированного в каждом районе количества жителей.

Самое большое число голосов (75 тыс.) набрала территория на Ланской улице, 3 в Приморском районе. Далее следует территория Гренадёрской улице, 10 в Выборгском районе, за которую отдали 56 тыс. голосов. "Бронза" досталась Невскому району, 55 тыс. петербуржцев проголосовали за благоустройство сада на пересечении улиц Крупской и Бабушкина.

Кроме того, 46 тыс. голосов набрала территория на перекрёстке улиц Чугунной и Жукова в Калининском районе. Во Фрунзенском районе горожане отдали предпочтение скверу Спасателей у станции метро "Бухарестская" (более 39 тыс. голосов), в Кировском − скверу вдоль реки Дачной на Ленинском проспекте, 111 (36 тыс. голосов), в Курортном − Северному пляжу в Сестрорецке (около 7 тыс.голосов), в Кронштадском − пляжу южнее дома № 2 по Цитадельскому шоссе (6 тыс. голосов).

В общей сложности в голосовании приняли участие 600 тыс. жителей Северной столицы. Таким образом, город стал первым по числу голосовавших в стране. Следом идут Уфа (245 тыс. человек) и Самара (219 тыс. человек).

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге проведут реорганизацию предприятия, отвечающего за уборку дорог.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)