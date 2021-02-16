В Петербурге проведут реорганизацию предприятия, отвечающего за уборку дорог

Вместо ГУДП "Центр" будет создано ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства".

Власти Петербурга проведут реорганизацию ГУДП "Центр", которое отвечает за уборку дорог в городе. Соответствующий проект постановления комитета по благоустройству был опубликован во вторник, 6 июня.

Так, вместо действующего предприятия будет создано ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства". Реорганизация также затронет ГУДСП "Курортное", ГУДСП "Петродворцовое" и ГУДП "Путь", которые превратят в Северо-Западное, Юго-Восточное и Юго-Западное управления соответственно.

Отметим, что все перечисленные предприятия занимаются содержанием автомобильных дорог регионального значения и пешеходных территорий, однако после нововведений СПБ ГКУ "Центр комплексного благоустройства" не будет продолжать деятельность по содержанию дорог и пешеходных зон.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство сквера на Новаторов оценили почти в 182 млн рублей.

Фото: Piter.TV