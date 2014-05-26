Благоустройство сквера на Новаторов оценили почти в 182 млн рублей

Крайним сроком завершения работ назначено 23 ноября 2023 года.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на проведение комплексного благоустройство в сквере у дома №32 по бульвару Новаторов. Судя по данным портала ЕИС, с которым ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 181,9 млн рублей.

Будущему исполнителю поручат провести кабельные трассы наружного освещения, а также обновить плиточные покрытия, покрытия детской и спортивной площадок, провести ремонт асфальта, засыпать морской песок в песочницы. Кроме того, в сквере установят новые скамейки, урны, городскую скульптуру, качели, парковку для велосипедов. Крайним сроком завершения работ назначено 23 ноября 2023 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 23 июня.

Ранее мы сообщили о том, что "Уралтрансмаш" поставит в Петербург 22 ретро-трамвая за 3 млрд рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)