Нейросеть вычислила школьника со шпаргалкой на досрочном ЕГЭ в Петербурге

В Петербурге нейросеть выявила школьника, использовавшего шпаргалку на досрочном Едином государственном экзамене. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Искусственный интеллект анализировал поведение выпускников. В одном из экзаменационных пунктов города система зафиксировала, как участник применяет запрещенную подсказку.

Метку оперативно передали модераторам портала видеонаблюдения "Смотри ЕГЭ" и сотрудникам пункта проведения экзамена. Школьника удалили из аудитории. В России завершился досрочный период сдачи ЕГЭ, который проходил с 20 марта по 20 апреля. Всего экзамены сдавали 2236 человек. Четверых участников удалили за несоблюдение правил.

В Рособрнадзоре отметили, что в целом досрочный период прошел без технологических сбоев, в штатном режиме. Случай в Петербурге показал, что искусственный интеллект теперь не просто наблюдает за выпускниками, а активно помогает выявлять нарушителей.

