Нейросеть спрогнозировала дату пика четвертой волны COVID-19 в России

C вероятностью 93% он придется на вторую половину декабря.

Нейросеть компании Promobot, которая разрабатывает ИИ для роботов, назвала дату пика четвертой волны COVID-19 в России. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу компании.

Согласно имеющимся данным, с вероятностью 93% пик четвертой волны коронавируса в РФ придется на 22 декабря. Предполагается, что после этой даты уровень заболеваемости начнет снижаться.

Разработчики нейросети уточнили, из-за ослабленных антиковидных мер во время четвертой волны дата пика может сдвинуться на несколько суток раньше.

Накануне гендиректор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что четвертая волна коронавирусной инфекции в России пошла на спад. По расчетам экспертов, она оказалась самой короткой: ее подъем пришелся на середину сентября, пик – на октябрь, а спад - на вторую половину текущего месяца.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, российские власти констатируют тренд на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, однако не исключают возникновения новых волн COVID-19. Он выразил уверенность, что причины повторяющихся волн кроятся в низком уровне вакцинации населения.

Ранее в СМИ появилась информация, что 37 российским антипрививочникам может грозить тюремный срок.

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