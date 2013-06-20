Нейросеть выявила 164 ямы в Петербурге за год

Специалисты подчеркивают, что повреждения асфальтового покрытия не только создают неудобства для пешеходов и автомобилистов, но и могут привести к травмам и ДТП, как на территории дворов, так и на частных территориях, включая заправки, торговые центры, магазины, автостоянки и другие объекты.

С июня 2023 года нейросетевой комплекс видеоаналитики "Городовой" обнаружил 164 ямы в Петербурге. Об этом сообщила Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Большинство ям (96 штук) были найдены на территории дворов, ответственность за ремонт которых лежит на муниципальных органах власти. Остальные ямы находились на частных территориях. В этом году было зафиксировано 50 нарушений.

Специалисты подчеркивают, что повреждения асфальтового покрытия не только создают неудобства для пешеходов и автомобилистов, но и могут привести к травмам и ДТП, как на территории дворов, так и на частных территориях, включая заправки, торговые центры, магазины, автостоянки и другие объекты.

Маршруты, по которым ежедневно проезжают автомобили с "умными" комплексами на борту, формируются на основе сообщений от жителей города. Автоматически выявляются нарушения правил благоустройства. Искусственный интеллект проверяет все районы Северной столицы. Восемь автомобилей могут осмотреть весь город всего за четыре недели.

Ранее мы сообщили о том, что более тонны фруктов, ягод и овощей изъяли в Петербурге за две недели.

Фото: пресс-служба ГАТИ