Более тонны фруктов, ягод и овощей изъяли в Петербурге за две недели

Торговые прилавки, лотки, столы и другое оборудование были демонтированы возле станций метро "Академическая", "Пионерская", "Пролетарская", "Проспект Славы" и "Улица Дыбенко", а также на Ленинском проспекте, Парашютной улице и Петергофском шоссе.

За последние две недели в Санкт-Петербурге было убрано около двадцати незаконных торговых точек с городской земли. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.

Торговые прилавки, лотки, столы и другое оборудование были демонтированы возле станций метро "Академическая", "Пионерская", "Пролетарская", "Проспект Славы" и "Улица Дыбенко", а также на Ленинском проспекте, Парашютной улице и Петергофском шоссе.

Из-за отсутствия необходимых документов на уничтожение было направлено более тонны фруктов, ягод, зелени и овощей. Владельцам этих товаров могут грозить штрафы.

Ранее мы сообщили о том, что ради строительства улицы в Стрельне снесут незаконный автосервис.

Фото: ККИ