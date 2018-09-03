Заворотнюк в реанимации: опухоль дала метастазы в мозг

Нейрохирурги соберут консилиум, на котором обсудят возможность проведения операции.

Состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось. Как пишет Telegram-канал Mash, сейчас актриса находится в реанимации. Прогнозы самые печальные: опухоль дала метастазы в мозг.

В настоящий момент нейрохирурги хотят собрать консилиум, на котором обсудят возможность проведения операции. Специалисты отмечают, что риск слишком велик, так как актриса может не пережить хирургического вмешательства.

Ранее появилась информация, что Анастасия Заворотнюк попала в больницу с диагнозом Жанны Фриске. Соседка актрисы рассказала, что она сильно поправилась и последнее время ходила в косынке. Директор Заворотнюк информацию о болезни актрисы никак не комментирует.

Фото: Instagram / a_zavorotnyuk