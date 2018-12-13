Неизвестную заинтересовали деньги и кроссовки в квартире на Егорова

Полиция ищет участницу квартирной кражи в Адмиралтейском районе города.

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне стали известны подробности кражи с необычными подробностями.

В полицию обратился 44-летний мужчина. Он заявил, что из квартиры в доме по ул. Егорова знакомая ему женщина свободно "вынесла" из шкафа 900 тысяч рублей и брендовые кроссовки стоимостью в 40 тысяч. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело 158-й статье УК РФ (кража).

Правоохранительные органы ищут предприимчивую злоумышленницу.

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