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Неизвестную заинтересовали деньги и кроссовки в квартире на Егорова
Сегодня, 9:37
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arteliseev

Неизвестную заинтересовали деньги и кроссовки в квартире на Егорова

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Полиция ищет участницу квартирной кражи в Адмиралтейском районе города.

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне стали известны подробности кражи с необычными подробностями.

В полицию обратился 44-летний мужчина. Он заявил, что из квартиры в доме по ул. Егорова знакомая ему женщина свободно "вынесла" из шкафа 900 тысяч рублей и брендовые кроссовки стоимостью в 40 тысяч. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело 158-й статье УК РФ (кража).

Правоохранительные органы ищут предприимчивую злоумышленницу.

Ранее Piter.TV сообщал о том, как пожарные справлялись с огнем, охватившим баню на Челябинской улице.

Теги: город, кража, мвд, петербург, преступление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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