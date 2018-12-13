Пожарные больше часа не могли потушить баню на Челябинской улице

Поздно вечером 23 мая на окраине Петербурга произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти, в Красногвардейском районе загорелась баня.
Сообщение о возгорании у дома №159 по Челябинской улице поступило в 22:05. В 23:12 пожар был ликвидирован. Боролись с огнем две единицы техники и 10 пожарных. О пострадавших сведений нет.
Ранее мы писали, что в Александринском театре прошли учения с использованием дымовых шашек.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 )
Вот насколько по разному можно подойти к одному и тому же событию.
Всего навсего сгорела баня.....
Алёна Зиновьева пишет :"Пожарные больше часа не могли потушить ....."
похоже что в молодости её отверг молодой человек который работал пожарным.
И она теперь в заглавиях вымещает весь свой негатив на пожарку.
А ведь можно было озоглавить " Всего за час ,пожарные ликвидировали горение и проливку бани"
Помните как раньше создавался имедж профессий
А сенйчас в каждом названии, ведомства спасающие людей, пытаются унизить и оскорбить......