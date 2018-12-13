Пожарные больше часа не могли потушить баню на Челябинской улице

Ликвидировали возгорание две единицы техники и 10 пожарных.

Поздно вечером 23 мая на окраине Петербурга произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти, в Красногвардейском районе загорелась баня.

Сообщение о возгорании у дома №159 по Челябинской улице поступило в 22:05. В 23:12 пожар был ликвидирован. Боролись с огнем две единицы техники и 10 пожарных. О пострадавших сведений нет.

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Фото: Piter.TV