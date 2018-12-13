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Пожарные больше часа не могли потушить баню на Челябинской улице
Сегодня, 8:35
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Alena_Zinovieva

Пожарные больше часа не могли потушить баню на Челябинской улице

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Ликвидировали возгорание две единицы техники и 10 пожарных.

Поздно вечером 23 мая на окраине Петербурга произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти, в Красногвардейском районе загорелась баня.

Сообщение о возгорании у дома №159 по Челябинской улице поступило в 22:05. В 23:12 пожар был ликвидирован. Боролись с огнем две единицы техники и 10 пожарных. О пострадавших сведений нет.

Ранее мы писали, что в Александринском театре прошли учения с использованием дымовых шашек.

Фото: Piter.TV

Теги: возгорание, огонь, сгорела баня
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 )

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Дымов Семён
Сегодня 14:32

Вот насколько по разному можно подойти к одному и тому же событию.

Всего навсего сгорела баня.....

Алёна Зиновьева пишет :"Пожарные больше часа не могли потушить ....."

 похоже что в молодости её отверг молодой человек  который работал пожарным.

И она теперь в заглавиях вымещает весь свой негатив на пожарку.

А ведь можно было озоглавить " Всего за час ,пожарные ликвидировали горение и проливку бани"

Помните как раньше создавался имедж профессий

А сенйчас в каждом названии, ведомства спасающие людей, пытаются унизить и оскорбить......

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