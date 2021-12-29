Неизвестный застрелил домашнюю собаку во время прогулки в Гатчине

По словам женщины, она гуляла со своим питомцем по окрестностям. Хозяйка упустила из виду собаку на 5-10 минут, затем он вернулся уже раненным и упал.

В Гатчинском районе Ленобласти жительница деревни Большое Рейзино в соцсетях рассказала, что неизвестный убил ее домашнюю собаку Ларри. Пулю в сердце обнаружили ветеринар на рентгене.

По словам женщины, она гуляла со своим питомцем по окрестностям. Хозяйка упустила из виду собаку на 5-10 минут, затем он вернулся уже раненным и упал, скончалось животное уже в больнице.



Женщина добавила, что по словам соседей, мимо проезжал белый Renault Logan. После этого они услышала визг животного. Очевидцы в соцсетях добавляют, что это далеко не первый случай стрельбы по животным.

В конце января рухнувшая с крыши в центре Петербурга глыба льда убила домашнюю собаку.

Фото: Piter.tv