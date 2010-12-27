Мужчина передал ложные сведения о готовящемся взрыве в школе на Маршала Новикова

Полиция не нашла в здании взрывчатых устройств.

В субботу, 20 июля неизвестный мужчина позвонил в службу "112" и сообщил о подготовке взрыва в школе №45 на ул. Маршала Новикова Приморского района Петербурга. Об этом сообщили "Невские новости" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Звонок поступил в 18:20. Никаких взрывчатых устройств в здании не нашли. Эвакуацию проводить не стали.

Известно, что номер телефона принадлежит 37-летнему мужчине. На данный момент полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pixabay