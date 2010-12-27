Пенсионерка с внучкой оказались запертыми в ванной

В комнате заклинило замок, пришлось вызывать спасателей.

В воскресенье, 21 июля в доме №11к2 на Трамвайном пр. Кировского района Петербурга пожилая женщина оказалась заперта в ванной комнате вместе со своей внучкой. В помещении сломался замок, сообщили "78.ru".

Дверь в квартиру также оказалась заперта изнутри. Поскольку родители не смогли попасть внутрь, на помощь вызвали спасателей. Они добрались до окна дома на третьем этаже с помощью альпинистского снаряжения, зашли в внутрь и выломали дверь в ванную.

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Фото: Pixabay