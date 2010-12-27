Суд Петербурга арестовал мужчину, напавшего с ножом на пассажиров метро

Задержанный пробудет в СИЗО до 18 сентября.

Ленинский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу 37-летнего уроженца Дагестана, напавшего с ножом на двух пассажиров в метро. Эту новость 21 июля сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Под стражей Фетулах Гамдулаев пробудет до 18 сентября. Сам мужчина свою вину не признал, оправдывая поступок самообороной. При этом правонарушитель отметил, что оформил заявку с повинной. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Нападение произошло вечером 19 июля на станции метро "Пушкинская". По предварительной версии, обвиняемый спросил у двоих впередистоящих мужчин, собираются ли они выходить на следующей станции. Когда ответа не последовало, Гамдулаев достал нож и нанёс пассажирам тяжёлые ранения. Известно, что оба потерпевших с детства являются глухонемыми. В настоящее время мужчины находятся в реанимации.

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