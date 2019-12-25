Неизвестный заминировал квартиру с пенсионеркой на проспекте Просвещения

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В восьмом часу утра 28 декабря в полицию поступило сообщение от ФСБ РФ. Как стало известно Piter.TV, ведомство получило электронное письмо, в котором говорилось о заминировании квартиры в доме №46 корпус 1 по проспекту Просвещения.

В заминированной квартире, как выяснили полицейские, проживает 79-летняя петербурженка. Отмечается, что в адресе почты четко читались имя и фамилия "Стас Зуев", однако пока настоящего автора письма не нашли. Квартиру и дом обследовали на наличие опасных веществ и взрывных устройств, но ничего не обнаружили. Эвакуировать жильцов не стали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Задержан грабитель, напавший на петербурженку и ее дедушку.

Фото: Piter.TV