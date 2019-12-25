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Неизвестный взломал телефон петербурженки и с ее номера сообщил о готовящемся взрыве
Сегодня, 9:46
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nadezhda_sib

Неизвестный взломал телефон петербурженки и с ее номера сообщил о готовящемся взрыве

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Дом осмотрели 5 сотрудников ОВД, но опасных устройств и веществ не обнаружили.

Девушка сообщила в полицию о том, что ей позвонил неизвестный и заявил о готовящемся взрыве в ее доме на Таврической улице. Одна на самом деле она никуда не обращалась: по словам заявительница, ее сотовый телефон взломали. Об инциденте Piter.TV узнал от источника в правоохранительные органы.

Полицейские установили, кому принадлежит номер заявительницы и где она проживает. Правоохранители прибыли на место 17-го февраля. Владельца абонентского номера сообщила о том, что на самом деле сообщений и звонков в экстренные службы не совершала, никакого взрыва в доме нет, в помощи не нуждается. Сообщения с ее номера посылает неизвестный, по данному факту она обратилась в полицию 27 января 2021. 

При осмотре доме опасных веществ и устройств не обнаружили. Эвакуация не проводилась. 

Также с чужого телефона обиженные мошенники "заминировали" станцию метро "Фрунзенская". 

Фото: pixabay.com

Теги: заминирование, ложный вызов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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