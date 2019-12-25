Неизвестный взломал телефон петербурженки и с ее номера сообщил о готовящемся взрыве

Дом осмотрели 5 сотрудников ОВД, но опасных устройств и веществ не обнаружили.

Девушка сообщила в полицию о том, что ей позвонил неизвестный и заявил о готовящемся взрыве в ее доме на Таврической улице. Одна на самом деле она никуда не обращалась: по словам заявительница, ее сотовый телефон взломали. Об инциденте Piter.TV узнал от источника в правоохранительные органы.

Полицейские установили, кому принадлежит номер заявительницы и где она проживает. Правоохранители прибыли на место 17-го февраля. Владельца абонентского номера сообщила о том, что на самом деле сообщений и звонков в экстренные службы не совершала, никакого взрыва в доме нет, в помощи не нуждается. Сообщения с ее номера посылает неизвестный, по данному факту она обратилась в полицию 27 января 2021.

При осмотре доме опасных веществ и устройств не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

Также с чужого телефона обиженные мошенники "заминировали" станцию метро "Фрунзенская".

Фото: pixabay.com