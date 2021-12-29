В Пушкине неизвестный выстрелил в лицо индивидуальному предпринимателю из травмата

Точное место и время нападения пострадавший указать не смог.

Полиция Пушкина проводит проверку после информации о нападении на индивидуального предпринимателя. Об этом стало известно Piter.TV.

Неизвестный напал на 43-летнего мужчину 13 февраля и выстрелил ему в лицо из травматического пистолета. Точное место и время нападения пострадавший указать не смог, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате его госпитализировали с огнестрельным ранением левой скуловой области, переломом стенки левой гайморовой пазухи, инородным телом в левой скуловой области. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что школьник выстрелил в одноклассника из пневмата в Гатчине.

Фото: Piter.TV