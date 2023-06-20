Неизвестный вырвал из рук пенсионера рюкзак в подъезде дома на улице Козлова

Внутри рюкзака находились ключи от квартиры, паспорт, дисконтные карты, пакет с продуктами и часы от велокомпьютера. Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 19 июня, в полицию обратился 58-лений пенсионер, проживающий на улице Козлова. Мужчина заявил, что его ограбили в подъезде собственного дома. Записи с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей преступника, оказались в распоряжении Piter.TV.

По словам потерпевшего, неизвестный, применив физическую силу вырвал у него из рук рюкзак тёмно-синего цвета, в котором находились ключи от квартиры, паспорт, дисконтные карты, пакет с продуктами и часы от велокомпьютера. Грабитель с места происшествия скрылся.

Материальный ущерб составил 3 тыс. рублей. Судя по приметам, на вид грабителю 30-35 лет, рост 170 см, волосы средней длины. Также преступник носит рыжие бороду и усы. Был одет в тёмную футболку с рисунком на груди слева и тёмные спортивные штаны.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что банда грабителей попыталась украсть продукты из магазина на Маршала Блюхера.

Видео: Piter.TV