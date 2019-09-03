Автолюбитель устроил кулачный бой на проезжей части в Петербурге

Мужчина выкинул из соседней машины водителя и начал его избивать.

В понедельник, 2 сентября, в Приморском районе Петербурга произошла драка прямо на проезжей части. По словам очевидцев, неизвестный выбежал из своего автомобиля, подбежал к машине спереди, вытащил из нее водителя и начал его избивать. В сети появилось видео с места происшествия.

Потасовка произошла перед пешеходным переходом на Долгоозерной улице. Мимо проезжавший водитель успел снять драку на телефон. На записи видно, как один из мужчин лежит на асфальте, а другой его бьет кулаком. Как развивались события дальше, неизвестно. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что после драки заявлений в полицию не поступало.

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