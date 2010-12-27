Неизвестный украл из магазина на Дыбенко 20 телефонов

Накануне, неизвестный ограбил салон сотовой связи в Невском районе. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как стало известно, поздно вечером 27 октября преступник в маске, предположительно вооружённый пистолетом, ворвался в магазин на улице Дыбенко. Злоумышленник запугал молодого менеджера торговой точки и забрал из кассы 126 тысяч рублей. Помимо этого, грабитель забрал с собой 20 смартфонов.
В данный момент полиция ведет розыск неизвестного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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