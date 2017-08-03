Неизвестный украл из квартиры на Рябовском шоссе сейф с деньгами и оружием

О краже заявил предприниматель с севера Петербурга.

Из квартиры на Рябовском шоссе был украден сейф с деньгами и оружием. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, злоумышленник воспользовался моментом и прокрался в проветриваемую квартиру. О краже заявил предприниматель с севера Петербурга. Он рассказал правоохранительным органам, что накануне они с женой и сыном отправились на прогулку, оставив окно в детской открытым для проветривания.

Предполагается, что именно через это окно домушник проник в квартиру и выкрал сейф вместе с его содержимым — несколько тысяч евро и долларов, травматический пистолет Grand Power и ноутбук. Пострадавшие оценили ущерб более чем в полмиллиона рублей. Следственная группа изучает следы обуви, оставленные неизвестным на подоконнике.

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Фото: Piter.TV