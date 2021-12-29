Неизвестный ударил подростка в подъезде дома на Гражданском проспекте

Мужчине не понравилось, что мальчик вместе со своими друзьями грелся в подъезде.

Как стало известно Piter.TV, вечером 9 января в отдел полиции поступила телефонограмма из детской больницы №19 имени Раухфуса. Медики рассказали, что днем к ним поступил 14-летний подросток.

Со слов мальчика, инцидент произошел в парадной дома на Гражданском проспекте. Пострадавший вместе со своими друзьями грелся в подъезде на 12-м этаже, потому что на улице было очень холодно. Спустя некоторое время из квартиры вышел мужчина, который начал кричать на мальчика матом. После чего мужчина взял его за куртку и прислонил к дверям лифта, а затем кинул подростка на лестничные ступеньки. Мальчик ударился головой, а мужчина вышел на улицу.

У подростка диагностировали ушиб и ссадины мягких тканей головы. Его состояние оценивается как удовлетворительное, мальчика отпустили домой.

Ранее мы рассказывали, что пропавшего девятиклассника нашли мертвым в подъезде дома на проспекте Косыгина.

Фото: Piter.TV