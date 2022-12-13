Неизвестного подозревают в совращении несовершеннолетней петербурженки через соцсеть

Вечером понедельника, 20 февраля, в отделение полиции по Петродворцовому району обратилась 35-летняя петербурженка, с заявлением о том, что 18 февраля неизвестный преступник, используя псевдоним "Ян Солнышко" в социальной сети, совершил развратные действия в отношении ее 13-летней дочери. Об этом стало известно Piter.TV.
Информация была передана в ГСУ СК РФ по Петербургу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге учителю биологии дали 17,5 лет колонии за педофилию.
Фото: Piter.TV
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