Неизвестный сорвал с головы 82-летнего казака "кубанку" на Московском проспекте

Материальный ущерб составляет 2 тыс. рублей.

В субботу, 27 января, в службу "112" обратился 82-летний пенсионер и сообщил, что на Московском проспекте, после возложения цветов, с его головы сорвали казацкую шапку-"кубанку". Об этом стало известно Piter.TV.

Правоохранители установили, что кража произошла в период времени с 16:30 по 17:30. Неизвестный, движущийся во встречном направлении, сорвал шапку с потерпевшего и скрылся. Материальный ущерб составляет 2 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Злоумышленник разыскивается.

Ранее на Piter.TV: в продуктовом магазине неизвестный украл у петербурженки телефон и купальник.

Фото: Piter.TV