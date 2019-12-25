Неизвестный сообщил о заминировании мостов и отелей в Петербурге. Всего почти 700 объектов

Опасных устройств и веществ не обнаружили.

Накануне в Петербурге вновь поступили сообщения о заминировании объектов. "Жертвами" лжеминеров оказались не только суды, но и отели, вокзалы и мосты. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Днем 27-го августа на электронную почту Петроградского и Московского районных судов поступило 2 сообщения о заминировании зданий. Правоохранители осмотрели 688 объектов, среди них 284 отели, 345 мостов, 19 автовокзалов и 40 судебных заведений.

Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуации не проводилось. Мероприятия начались в 16 часов и закончились только в 21:30. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, сообщение о заминировании ранее поступило на электронный адрес отдела кадров ПАО "Силовые машины".

Ранее стали известны подробности попытки ограбления в салоне сотовой связи на Пятилеток.

Фото: Piter.TV