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Неизвестный сообщил о заминировании мостов и отелей в Петербурге. Всего почти 700 объектов
Сегодня, 9:36
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nadezhda_sib

Неизвестный сообщил о заминировании мостов и отелей в Петербурге. Всего почти 700 объектов

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Опасных устройств и веществ не обнаружили.

Накануне в Петербурге вновь поступили сообщения о заминировании объектов. "Жертвами" лжеминеров оказались не только суды, но и отели, вокзалы и мосты. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Днем 27-го августа на электронную почту Петроградского и Московского районных судов поступило 2 сообщения о заминировании зданий. Правоохранители осмотрели 688 объектов, среди них 284 отели, 345 мостов, 19 автовокзалов и 40 судебных заведений. 

Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуации не проводилось. Мероприятия начались в 16 часов и закончились только в 21:30. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, сообщение о заминировании ранее поступило на электронный адрес отдела кадров ПАО "Силовые машины". 

Ранее стали известны подробности попытки ограбления в салоне сотовой связи на Пятилеток. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: заминирование, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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