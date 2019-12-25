Неизвестный сообщил о "минировании" электросамокатов Петербурга

Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Сегодня ночью, 12 августа, в период с 01:04 в дежурную часть МВД по Петербургу поступила информация о "минировании" электросамокатов Петербурга и остановки в деревне Новое Девяткино. Об этом стало известно Piter.TV.

За час, к 02:05, специалисты обследовали объекты. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержан водитель угнанной "Лады".

Фото: Piter.TV