Неизвестный сообщил о "минировании" электросамокатов Петербурга

Сегодня ночью, 12 августа, в период с 01:04 в дежурную часть МВД по Петербургу поступила информация о "минировании" электросамокатов Петербурга и остановки в деревне Новое Девяткино. Об этом стало известно Piter.TV.
За час, к 02:05, специалисты обследовали объекты. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержан водитель угнанной "Лады".
Фото: Piter.TV
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