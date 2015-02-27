Неизвестный повредил памятник в парке "Куракина дача"

Хулиган намеренно сдвинул монумент.

В понедельник, 7 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о повреждении камня-памятника в парке "Куракина дача". Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, неизвестный, находясь в парке у дома №52 по улице Бабушкина, намеренно сдвинул монумент с надписью: "Аллея высажена работниками прокуратуры г. Санкт-Петербурга в честь ознаменования 300-летия прокуратуры России". После этого он скрылся с места происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец рисовал свастику на памятниках "Музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни".

Фото: Piter.TV