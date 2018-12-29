Мужчина с ножом ограбил микрофинансовую организацию на юге Петербурга

Грабитель вынес из офиса 24 тысячи рублей.

Во вторник, 8 января, в полицию Фрунзенского района обратилась 33-летняя сотрудница финансовой организации и заявила об ограблении офиса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел около пяти часов вечера. Заявительница рассказала, что в офис ворвался мужчина с ножом и спросил: "Где деньги?". Женщина открыла металлический ящик и отдала грабителю конверт с 24 тысячами рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В настоящее время полиция ищет злоумышленника.

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Фото: Piter.TV