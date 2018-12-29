В такси петербуржцу распылили перцовый баллончик в глаза и забрали его IPhone 8+

У пострадавшего ожог глаз.

Житель Васильевского острова во время поездки на такси получил ожог глаз и лишился своего IPhone 8+. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, 8 января около трех часов ночи подвыпивший 26-летний петербуржец сел в такси у у дома 2-А по Воронежской улице. Он попросил отвезти водителя такси отвезти его домой на улицу Шевченко. Во время поездки пассажир услышал подозрительные шорохи на заднем сиденье, он повернулся и получил кулаком в щеку. Молодой человек выскочил из такси, но незнакомец выбежал за ним и стал снова бить и распылил перцовый баллончик пострадавшему в глаза.

После того, как 26-летний петербуржец пришел в себя, он обнаружил пропажу своего IPhone 8+. Полиция проводит проверку по заявлению петербуржца.

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