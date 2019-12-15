Неизвестный решил испортить жизнь бобрам на набережной реки Смоленки

С бобрами решили бороться при помощи гвоздей.

Житель Петербурга заметил на набережной реки Смоленки дерево с гвоздями. Предположительно, таким образом неизвестный решил бороться с местыми бобрами.

Судя по кадрам, дерево и так было значительно съедено. Мнение комментаторов разделилось. Одни выступили в защиту животных, а также отметили, что вряд ли они не заметят гвозди и станут их грызть. По мнению других, бобры валят нормальные деревья и нарушают экосистему.

В начале апреля бобер переходил дорогу недалеко от Смольного собора.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished