Из-за режима самоизоляции в центр Петербурга "вернулись" бобры 

Животных заметили на Смольной набережной.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что из-за режима самоизоляции в центре Петербурга появились бобры. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Животных заметили на Смольной набережной. На кадрах видно, что зверек неторопливо пересекает проезжую часть от Смольного собора к Неве, а после он минует поребрик и направляется к воде.

Эксперты напоминают горожанам, что подходить к бобрам опасно. Эти животные умеют высоко прыгать, а их зубы очень острые. Они могут напасть на человека, если увидят в нём угрозу.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 69 новых случаев коронавируса.

Видео:spb.now_2.0/instagram