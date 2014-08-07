Неизвестный ранил из огнестрельного оружия мужчину в Одинцово

Следственный комитет изучает место преступления.

На территории Одинцово Московской области российским Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ). В надзорном ведомстве уточнили, что 10 октября 2024 года неизвестный преступник находился на веранде дома в деревне Лапино, где произвел не менее четырех выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия в собственника домовладения. Этими действиями злоумышленник нанес потерпевшему два ранения. В результате пациент был госпитализирован в реанимационное отделение местного медицинского учреждения.

Следователями и криминалистами с применением криминалистической техники продолжается проведение осмотра места происшествия, изъяты гильзы, пули и смывы. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

Ведутся мероприятия, направленные установление фигуратов расследвания и розыск лица, совершившего преступление.

В Москве по ходатайству следствия арестован обвиняемый в убийстве, совершенном в 2021 году.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Московской области