В Москве по ходатайству следствия арестован обвиняемый в убийстве, совершенном в 2021 году

Мужчина дал признательные показания об убийстве тещи ради денег.

На территории российской столицы по ходатайству Следственного комитат арестован обвиняемый в убийстве из корыстных побуждений, совершенном в 2021 году. Мужчина обвиняется по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что 1 ноября того года фигурант находился в квартире жилого дома в Подмосковье вместе с тещей. Он спровоцировал конфликт, а затем нанес потерпевшей удар по голове. Женщина скончалась на месте от травмы. Злоумышленник решил забрать себе денежные средства и ценные вещи жертвы. Ради сокрытия следов совершенного преступления обвиняемый вывез тело в лесной массив, где его закопал. После этого подозреваемый избавился от мобильного телефона погибшей и вернулся домой. Он рассказал жене, что отвез ее маму на железнодорожную станцию.

На первоначальном этапе злоумышленника не удалось установить. При проведении дополнительных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастность зятя потерпевшей к совершенному преступлению. пресс-служба СК РФ по региону

В настоящее время мужчина признался в убийстве. С фигурантом расследования проведена проверка показаний на месте инцидента, где он рассказал и показал специалистам о том, как совершил преступление. Подозреваемый находится под стражей.

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Фото и видео: Telegram / Столичный СК