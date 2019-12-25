Неизвестный приставал к 12-летнему ребёнку в вагоне петербургского метро

Преступника разыскивают.

В среду, 18 октября, из СО по Центральному району ГСУ СК РФ по СПб поступила информация о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 17 октября неизвестный, находясь в вагоне электропоезда метро на перегоне от станции "Гостиный двор" к станции "Площадь Александра Невского" совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка 2011 года рождения.

Преступника разыскивают.

Ранее был задержан мужчина, который приставал к 15-летней девочке в саду Сан-Галли.

Фото: Piter.TV