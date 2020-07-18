В ночь на пятницу, 17 июля, неизвестный поджег внедорожник на улице Кустодиева. Видеозапись с ближайших камер видеонаблюдения, которая запечатлела случившееся, оказалась в распоряжении Piter.tv.
Полицейские выяснили, что поджог произошел около 02:30. Неизвестный подобрался к машине, облил капот неустановленной жидкостью, а затем поджег его и убежал.
Установлено, что пламя уничтожило левое крыло, переднее левое колесо и пространство между капотом и лобовым.
Злоумышленника разыскивают. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что в квартире на улице Федора Абрамова произошло короткое замыкание.
Видео: Piter.tv
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