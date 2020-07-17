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В квартире на улице Федора Абрамова произошло короткое замыкание

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Причиной неполадки стал взорвавшийся Power Bank.

Вечером 16 июля в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. В доме №8 на улице Федора Абрамова сгорела однокомнатная квартира на площади 30 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти.

По словам местных жителей, в квартире произошло короткое замыкание. Причиной неполадки стал взорвавшийся Power Bank.

На месте происшествия работали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Из парадной, в которой находится квартира, эвакуировали всех людей.

Спасатели оперативно потушили пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что пожар в частном доме Выборгского района унёс жизнь одному человеку.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юлия Муравей

Теги: короткое замыкание, мчс, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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