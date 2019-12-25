Пожар в частном доме Выборгского района унёс жизнь одному человеку

В помещении нашли останки.

В среду, 15 июля, в Выборге произошёл пожар. Загорелся частный дом на Октябрьской улице, один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ.

В общей сложности пламя охватило 80 квадратных метров. В 4 часа дня на место выехали дежурные смены 52 и 53 пожарно-спасательных частей. В локализации огня принимали участие 12 человек и 3 единицы техники. Справится с пожаром удалось к 16:34, однако без жертв не обошлось - в доме обнаружены обгоревшие останки.

Причины и обстоятельства произошедшего, а также информация о погибшем уточняются.

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Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting