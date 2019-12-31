Неизвестный подсунул пенсионерке фальшивые 5 тыс. рублей на территории почтового отделения

Он предложил ей разменять деньги.

Неизвестный дал пенсионерке фальшивые 5 тыс. рублей при размене денежных средств на почте в Калининском районе Петербурга. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Накануне, 11 августа, женщина 1950-го года рождения обратилась по номеру в экстренную службу. Потерпевшая сообщила о том, что в этот день она получила пенсию в почтовом отделении "Почты России" и решила оплатить квартплату. В это время к ней подошел неизвестный мужчина и под предлогом размена 5 тыс. рублей дал ей купюру "бил банка приколов", после чего скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мошенника из Петербурга осудят за аферу при покупке драгоценностей.

Фото: Piter.TV