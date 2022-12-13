Неизвестный пересылал порнографические материалы 13-летней девочке из Гатчины

Незнакомец совершал развратные действия с помощью мессенджера.

В среду, 15 февраля, в УМВД РФ по Гатчинскому району поступила информация о совершении развратных действий по отношению к 13-летней девочке со стороны неизвестного. Об этом стало известно Piter.TV.

С заявлением к правоохранителям обратилась 38-летняя мать школьницы. Как выяснилось, девочка получала от незнакомца фотографии порнографического характера через мессенджер в период с 1 декабря 2022-ого по 16 января 2023-его года.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что В Петербурге студент колледжа совратил 13-летнюю школьницу.

Фото: Piter.TV