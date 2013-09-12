Неизвестный передумал грабить аптеку в Приморском районе после крика продавца

Неудавшаяся попытка ограбления попала на камеру видеонаблюдения.

В четыре часа вечера в четверг, 25 марта, на Ланском шоссе в Приморском районе Петербурга произошла неудачная попытка ограбления.

Мужчина около 50 лет в черной одежде и маске на лице зашел в аптеку, рассмотрел прилавок, а затем долго пытался вытащить из кармана предмет, похожий на пистолет. Как уточнил источник в правоохранительных органах, грабитель убежал, как только услышал крик продавца.

Что именно хотел украсть мужчина остается загадкой.

Ранее мы писали, что петербургские правоохранители обыскивают офис "Строительно-монтажного треста №1".

Видео: Piter.TV