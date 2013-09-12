Неизвестный передумал грабить аптеку в Приморском районе после крика продавца

В четыре часа вечера в четверг, 25 марта, на Ланском шоссе в Приморском районе Петербурга произошла неудачная попытка ограбления.
Мужчина около 50 лет в черной одежде и маске на лице зашел в аптеку, рассмотрел прилавок, а затем долго пытался вытащить из кармана предмет, похожий на пистолет. Как уточнил источник в правоохранительных органах, грабитель убежал, как только услышал крик продавца.
Что именно хотел украсть мужчина остается загадкой.
Ранее мы писали, что петербургские правоохранители обыскивают офис "Строительно-монтажного треста №1".
Видео: Piter.TV
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