Видео: неизвестный напал с огнетушителем на кондуктора трамвая

Кондуктор вышла на улицу, в этот момент и произошло нападение. Мужчина распылил огнетушитель, который нёс с собой в пакете и забрал сумку.

Кондуктор трамвая маршрута №36 подверглась нападению на конечной станции "Стрельна" 29 ноября. Неизвестный распылил кондуктору в лицо пену из огнетушителя и силой забрал сумку. Пожилая женщина была госпитализирована, инцидент зафиксировали камеры, установленные в трамвае. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Трамвай маршрута №36 в 20:08 прибыл на конечную станцию "Стрельна". Молодой человек в капюшоне и с прикрытым шарфом лицом находился на скамейке остановочного павильона, дожидаясь, пока пассажиры покинут салон. Водитель трамвая и кондуктор зашли в помещение конечной станции. Через некоторое время кондуктор вышла на улицу, в этот момент и произошло нападение. Мужчина распылил огнетушитель, который нёс с собой в пакете и забрал сумку.

"Горэлектротранс" поможет пострадавшей работнице. Также в ОМВД РФ по Петродворцовому району направлено заявление.

Мужчину, распылившего газ в лицо кондуктора, заключили под стражу.

Видео: Горэлектротранс