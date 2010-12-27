Мужчину, распылившего газ в лицо кондуктора, заключили под стражу

Петербуржец не хотел платить за проезд и вести себя спокойно в общественном транспорте.

Мужчина, распыливший газ в лицо кондуктора автобуса №8, останется под стражей до конца декабря этого года. Об этом 24 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, 22 октября около 22 часов петербуржец сел в общественный транспорт в состоянии алкогольного опьянения. В автобусе он нецензурно выражался и отказался оплачивать проезд. Кондуктор попросил не нарушать общественный порядок и покинуть автобус, на что мужчина достал бесствольный предмет с надписью "УДАР 15-13-60" и распылил газ в лицо кондуктора и пассажира. После этого хулиган скрылся.

Нарушитель спокойствия признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Невский районный суд избрал меру пресечения в отношении задержанного, он пробудет под стражей до 21 декабря.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под стражу заключен водитель маршрутки, устроивший ДТП на улице Десантников.

Фото: скрин из видео / пресс-служба "Пассажиравтотранса"