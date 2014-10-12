Неизвестный изнасиловал 4-летнего ребенка на Парашютной улице

В полицию обратился психолог АНО "Партнерство каждому ребенку".

Следственный комитет России по Петербургу проводит проверку после обращения психолога АНО "Партнерство каждому ребенку". Женщина позвонила по телефону горячей линии "Ребенок в опасности" и заявила о противоправных действиях в отношении малыша 2017 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, неустановленное лицо изнасиловало ребенка в квартире дома №61/4 на Парашютной улице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Ранее мы писали, что во Всеволожске мужчина совершал половые акты с девятиклассником.

Фото: Piter.TV